"Вечные химикаты": Эколог рассказала, какая упаковка для продуктов может вызвать рак
Эколог Соколова: При контакте с упаковкой в еду могут попадать канцерогены
Зарубежные специалисты считают, что пицца и прочие блюда навынос могут содержать канцерогены, повышающие опасность возникновения онкологии. Вредные вещества грозят оказаться в еде после её контакта с упаковкой. Об этом рассказала руководитель Союза энергоэкологической безопасности Наталья Соколова.
Она сообщила, что, например, коробки от пиццы не перерабатываются, потому что картон пропитывается жиром. Из-за этого производители придумывают разные способы сделать упаковку (одноразовый стаканчик или коробку для пиццы) водонепроницаемой и устойчивой к жиру.
"Их обрабатывают полифторалкильными веществами. Они также известны как PFAS, "вечные химикаты" и "вечные загрязнители окружающей среды". К ним относится около 9000 химических веществ, наиболее известные из них GenX, PFBS, PFOA, PFOS", — объяснила эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".
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Ситуация парадоксальная: в желании облегчить себе жизнь люди не думают о плачевных последствиях, к которым приведут их действия, заметила эколог. О PFAS известно с 1940-х годов, и тогда учёные и экологи не могли предвидеть способность этих веществ к распространению в окружающей среде, их устойчивость и токсичность. Этой проблемой озаботились только в начале XXI века. Сейчас речь идёт о серьёзных проблемах масштабного загрязнения воздуха, почвы и питьевой воды. PFAS обнаруживают даже во льдах Арктики, а ещё — в организме людей.
Соколова добавила, что пока влияние этих соединений на людей изучено слабо и это не позволяет делать долгосрочных прогнозов. Известно, что, накопившись в человеческом организме, они могут снизить иммунитет человека и сделать его более уязвимым для атак вирусов, например CoViD-19, а также спровоцировать:
- заболевание щитовидной железы;
- заболевание печени;
- заболевание почек;
- бесплодие;
- онкологию;
- болезнь Альцгеймера.
В России планируют запретить использование PFAS. Впрочем, это будет непростой процедурой, ведь данные вещества содержатся почти в любой упаковке для пищи. Однако российские учёные уже нашли альтернативу, безвредную для людей и окружающей среды. Им удалось создать биоразлагаемый и экологичный плёночный материал, в котором нет синтетических компонентов, а сохранять продукты он может дольше, заключила эколог.
Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 августа рассмотреть и принять законопроект об утилизации упаковки. Мера направлена на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки.
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