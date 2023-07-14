"Вечные химикаты": Эколог рассказала, какая упаковка для продуктов может вызвать рак

Зарубежные специалисты считают, что пицца и прочие блюда навынос могут содержать канцерогены, повышающие опасность возникновения онкологии. Вредные вещества грозят оказаться в еде после её контакта с упаковкой. Об этом рассказала руководитель Союза энергоэкологической безопасности Наталья Соколова.

Она сообщила, что, например, коробки от пиццы не перерабатываются, потому что картон пропитывается жиром. Из-за этого производители придумывают разные способы сделать упаковку (одноразовый стаканчик или коробку для пиццы) водонепроницаемой и устойчивой к жиру.

"Их обрабатывают полифторалкильными веществами. Они также известны как PFAS, "вечные химикаты" и "вечные загрязнители окружающей среды". К ним относится около 9000 химических веществ, наиболее известные из них GenX, PFBS, PFOA, PFOS", — объяснила эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Ситуация парадоксальная: в желании облегчить себе жизнь люди не думают о плачевных последствиях, к которым приведут их действия, заметила эколог. О PFAS известно с 1940-х годов, и тогда учёные и экологи не могли предвидеть способность этих веществ к распространению в окружающей среде, их устойчивость и токсичность. Этой проблемой озаботились только в начале XXI века. Сейчас речь идёт о серьёзных проблемах масштабного загрязнения воздуха, почвы и питьевой воды. PFAS обнаруживают даже во льдах Арктики, а ещё — в организме людей.

Соколова добавила, что пока влияние этих соединений на людей изучено слабо и это не позволяет делать долгосрочных прогнозов. Известно, что, накопившись в человеческом организме, они могут снизить иммунитет человека и сделать его более уязвимым для атак вирусов, например CoViD-19, а также спровоцировать: заболевание щитовидной железы;

заболевание печени;

заболевание почек;

бесплодие;

онкологию;

болезнь Альцгеймера.

В России планируют запретить использование PFAS. Впрочем, это будет непростой процедурой, ведь данные вещества содержатся почти в любой упаковке для пищи. Однако российские учёные уже нашли альтернативу, безвредную для людей и окружающей среды. Им удалось создать биоразлагаемый и экологичный плёночный материал, в котором нет синтетических компонентов, а сохранять продукты он может дольше, заключила эколог.