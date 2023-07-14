Семьям погибших строителей фортсооружений на границе РФ выплатят по 5 млн рублей

Данная мера действует в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В случае ранения будет выплачено три миллиона рублей. Уточняется, что выплату в пять миллионов рублей будут перечислять семьям погибших в течение года со дня ранения, полученного при возведении укреплений. В первую очередь деньги полагаются супругам, родителям, детям и иждивенцам погибшего, а если их нет — братьям и сёстрам.