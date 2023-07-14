Семьям погибших строителей фортсооружений на границе РФ выплатят по 5 млн рублей
Семьям работников, которые погибли при строительстве фортификационных сооружений в приграничных регионах России, выплатят по пять миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Данная мера действует в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В случае ранения будет выплачено три миллиона рублей. Уточняется, что выплату в пять миллионов рублей будут перечислять семьям погибших в течение года со дня ранения, полученного при возведении укреплений. В первую очередь деньги полагаются супругам, родителям, детям и иждивенцам погибшего, а если их нет — братьям и сёстрам.
Также, согласно тексту указа, выплата в три миллиона рублей по ранению будет скорректирована, если пострадавший скончался. Источники финансирования, порядок и правила назначения и проведения данных выплат должно определить Правительство РФ в течение 30 дней.
Ранее Лайф писал, что в Карелии героям спецоперации пообещали бесплатно выдавать земельные участки. Также землю смогут получить семьи погибших бойцов, удостоенных звания Героя России или награждённых орденами РФ.