Гаишник в КБР взломал программу для "правильной" сдачи экзамена на ПДД

Инспектор Госавтоинспекции в Кабардино-Балкарской Республике взломал программу по сдаче теории на ПДД, с помощью которой будущие водители сдавали экзамен. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, на одном из компьютеров полицейского отделения города Баксан нашли вредоносную программу, помогающую сдать экзамен на водительские права. Оказалось, что в ней прописан специальный сценарий, при котором все ответы на задания считались правильными.

По версии следствия, вредоносная программа попала на компьютер через почту старшего инспектора мобилизационной подготовки института повышения квалификации сотрудников МВД — Мухамеда К., которого уже задержали. Правоохранители считают, что это он установил на ПК ту самую программу. Решается вопрос о возбуждении дела по статьям за взятки, создание вредоносного ПО и превышение должностных полномочий.