Врач рассказал пожилым людям о доступном способе помолодеть на полтора десятка лет

Занятия спортом очень важны для пожилых людей, год регулярных тренировок может помочь помолодеть на 10–15 лет. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Вячеслав Колиев, врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).

"В старшем возрасте физическая активность крайне необходима человеку. Она позволяет укрепить мышцы, костную ткань, снизить вероятность падения, травм, замедлить процессы старения и увеличить повседневную независимость. Уже через год регулярных занятий человек сможет почувствовать себя на 10–15 лет моложе — бесспорный аргумент, чтобы встать с кресла и начать тренироваться", — сообщил кардиолог в беседе с РИАМО.

Медик уточнил, что тем, у кого есть лишний вес, не нужно спешить приступать к интенсивным физическим нагрузкам, особенно это касается суставов. В первую очередь внимание стоит уделять длительности занятий, чтобы израсходовать как можно больше калорий. Расход энергии из запасов жировой ткани начинается уже после 30 минут ходьбы, плавания или езды на велосипеде. Таким образом, выходит, что для достижения оптимального результата нужно заниматься по полтора-два часа каждый день.