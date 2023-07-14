В Госдуме назвали фашизмом расстрел машины с мирными жителями в ДНР

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов назвал настоящим фашизмом инцидент под Угледаром, где украинские военные открыли огонь по машине с мирными гражданами.

"Это обыкновенный фашизм. Так он выглядит сегодня, когда расстреливают невинных детей и женщин. Способ борьбы со зверствами фашизма человечеству известен: это физическое устранение фашистской нечисти, а затем новый Нюрнберг", — приводит его слова РИА "Новости".

Парламентарий подчеркнул, что "маршрут" украинского лидера Владимира Зеленского в этом контексте "ясен, как Божий день": суд и суровый приговор, если тот, конечно, до него сможет дожить.