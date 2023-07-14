ВСУ атаковали сразу два района Белгородской области
Украинская сторона с помощью беспилотников атаковала два района Белгородской области. Об этом сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, ещё вчера днём дроны начали забрасывать взрывчаткой населённые пункты. Сначала прилёты были зафиксированы у села Демидовка Краснояружского района, расположенного всего в одном километре от границы. Дрон сбросил там взрывное устройство. Около шести вечера был атакован хутор Старый Волоконовского района, где другой БПЛА сбросил две взрывчатки ВОГ-17.
Предположительно, первый беспилотник запустили из села Марьина Сумской области (один километр до границы), а второй — из села Бударки Харьковской области (два километра до границы). К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее Лайф рассказывал о падении беспилотника в Курчатове Курской области. Его обломки были найдены сегодня глубокой ночью, когда местные жители услышали громкий взрыв. Информацию уже подтвердил губернатор области Роман Старовойт. По данным SHOT, упавший дрон взорвался всего в четырёх километрах от Курской АЭС.
ТАСС / Станислав Красильников