ВСУ атаковали сразу два района Белгородской области

Украинская сторона с помощью беспилотников атаковала два района Белгородской области. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, ещё вчера днём дроны начали забрасывать взрывчаткой населённые пункты. Сначала прилёты были зафиксированы у села Демидовка Краснояружского района, расположенного всего в одном километре от границы. Дрон сбросил там взрывное устройство. Около шести вечера был атакован хутор Старый Волоконовского района, где другой БПЛА сбросил две взрывчатки ВОГ-17.