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14 июля, 06:44

ВСУ атаковали сразу два района Белгородской области

Украинская сторона с помощью беспилотников атаковала два района Белгородской области. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, ещё вчера днём дроны начали забрасывать взрывчаткой населённые пункты. Сначала прилёты были зафиксированы у села Демидовка Краснояружского района, расположенного всего в одном километре от границы. Дрон сбросил там взрывное устройство. Около шести вечера был атакован хутор Старый Волоконовского района, где другой БПЛА сбросил две взрывчатки ВОГ-17.

Предположительно, первый беспилотник запустили из села Марьина Сумской области (один километр до границы), а второй — из села Бударки Харьковской области (два километра до границы). К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

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Ранее Лайф рассказывал о падении беспилотника в Курчатове Курской области. Его обломки были найдены сегодня глубокой ночью, когда местные жители услышали громкий взрыв. Информацию уже подтвердил губернатор области Роман Старовойт. По данным SHOT, упавший дрон взорвался всего в четырёх километрах от Курской АЭС.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер
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