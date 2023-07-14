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14 июля, 14:51

Грозившую арбалетом рабочим жительницу Воронежа доставили в отдел полиции

Жительницу дома на улице Лизюкова в Воронеже по имени Наталья, угрожавшую расстрелять из арбалета рабочих, доставили в отдел полиции. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по области Наталья Куликова. По её словам, правоохранителям поступило сообщение о "неадекватном поведении" обладательницы оружия.

"Прибывшими сотрудниками полиции данная гражданка была доставлена для разбирательства в территориальный отдел полиции, пострадавших от её действий нет, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", пояснили в ведомстве.

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Напомним, Наталья взялась за арбалет из-за, по её словам, войны с управляющей компанией, которая препятствует созданию ТСЖ и заставляет жильцов платить за установку нового лифта за свой счёт. Женщина пригрозила прострелить ноги прибывшим для монтажа кабины рабочим и заблокировала вход в подъезд, потребовав начать прокурорскую проверку по факту действий коммунальщиков. Позднее Наталья вышла с оружием на улицу и была обезврежена.

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Матвей Константинов
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