Грозившую арбалетом рабочим жительницу Воронежа доставили в отдел полиции

Жительницу дома на улице Лизюкова в Воронеже по имени Наталья, угрожавшую расстрелять из арбалета рабочих, доставили в отдел полиции. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по области Наталья Куликова. По её словам, правоохранителям поступило сообщение о "неадекватном поведении" обладательницы оружия.

"Прибывшими сотрудниками полиции данная гражданка была доставлена для разбирательства в территориальный отдел полиции, пострадавших от её действий нет, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — пояснили в ведомстве.