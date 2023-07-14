МИД: Россия фиксирует наибольшую активность иностранных ЧВК в зоне СВО
Москва фиксирует наибольшую активность иностранных частных военных компаний (ЧВК) в зоне СВО, западные наёмники причастны к преступлениям украинских неонацистов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции. Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений", — отметила она.
Официальный представитель министерства также напомнила, что иностранцы, воюющие на стороне киевского режима, остаются законными целями российских военных.
"Иностранцам, а также прикрывающим их национальным правительствам хотелось бы напомнить, что западные наёмники в зоне СВО — законные цели наших военных, которые регулярно и успешно их поражают", — подчеркнула Захарова.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в последний месяц Киев усилил вербовку наёмников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В США и Канаде вербовкой активно занялись ЦРУ и подконтрольные ему ЧВК "Акэдеми", "Кьюбик" и "Дин корпорейшн", добавили в министерстве.
ТАСС / Федосеев Лев