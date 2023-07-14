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Регион
Опубликовано 14 июля 2023, 16:02
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МИД: Россия фиксирует наибольшую активность иностранных ЧВК в зоне СВО

Москва фиксирует наибольшую активность иностранных частных военных компаний (ЧВК) в зоне СВО, западные наёмники причастны к преступлениям украинских неонацистов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции. Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений", — отметила она.

Официальный представитель министерства также напомнила, что иностранцы, воюющие на стороне киевского режима, остаются законными целями российских военных.

"Иностранцам, а также прикрывающим их национальным правительствам хотелось бы напомнить, что западные наёмники в зоне СВО — законные цели наших военных, которые регулярно и успешно их поражают", — подчеркнула Захарова.

С начала СВО на Украину прибыли более 11 тысяч наёмников, сейчас их осталось чуть более 2 тысяч
С начала СВО на Украину прибыли более 11 тысяч наёмников, сейчас их осталось чуть более 2 тысяч

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в последний месяц Киев усилил вербовку наёмников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В США и Канаде вербовкой активно занялись ЦРУ и подконтрольные ему ЧВК "Акэдеми", "Кьюбик" и "Дин корпорейшн", добавили в министерстве.

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ТАСС / Федосеев Лев

Ирина Фальке
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