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14 июля, 15:31

Правительство РФ расширило список подлежащих контролю наркотических средств

В России расширили перечень наркотиков и психотропов, подлежащих контролю, — список пополнился 21 новой позицией. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В обновлённый перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов", говорится в сообщении кабмина.

В кабмине объяснили, что это нужно для улучшения госконтроля за оборотом новых видов психоактивных веществ.

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А ранее в МВД сообщили, что уже с 2024 года в России могут начать наказывать рэперов, читающих о наркотиках. Суть обсуждающихся сейчас поправок сводится к ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе и Интернете. Также в случае принятия поправок соответствующие произведения должны будут маркироваться.

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Александра Вишнякова
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