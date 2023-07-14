Правительство РФ расширило список подлежащих контролю наркотических средств

В кабмине объяснили, что это нужно для улучшения госконтроля за оборотом новых видов психоактивных веществ.

А ранее в МВД сообщили, что уже с 2024 года в России могут начать наказывать рэперов, читающих о наркотиках. Суть обсуждающихся сейчас поправок сводится к ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе и Интернете. Также в случае принятия поправок соответствующие произведения должны будут маркироваться.