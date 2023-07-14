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14 июля, 16:32

В США одобрили проект военного бюджета почти на триллион долларов

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета в $886 млрд

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год на сумму 886 млрд долларов с перевесом в девять голосов. По итогам прошедшего голосования проект поддержали 219 конгрессменов, против него выступили 210.

Это произошло после рассмотрения сотен поправок в нижней палате американского Конгресса, где (по результатам последних промежуточных выборов) республиканцы имеют большинство. В июне в комитете Сената США по вооружённым силам завершили согласование собственного проекта военного бюджета, после чего представили его версию на рассмотрение в палату. Этот вариант также предполагает расходы примерно на 886 млрд долларов.

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Ирина Фальке
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