Глава Пентагона Остин уверен, что Украина по завершении конфликта вступит в НАТО

Глава Минобороны США Ллойд Остин уверен, что Украина по завершении конфликта вступит в НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"У меня нет сомнений, что это случится", — сказал глава Пентагона, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Остина, остальные участники Североатлантического альянса придерживаются такого же мнения, что показал саммит военного блока, который ранее прошёл в Литве. Также американский министр обороны подчеркнул, что Киеву для вступления в НАТО нужны реформы, но "со временем они произойдут".