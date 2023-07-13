Глава Пентагона Остин уверен, что Украина по завершении конфликта вступит в НАТО
Глава Минобороны США Ллойд Остин уверен, что Украина по завершении конфликта вступит в НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
"У меня нет сомнений, что это случится", — сказал глава Пентагона, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Остина, остальные участники Североатлантического альянса придерживаются такого же мнения, что показал саммит военного блока, который ранее прошёл в Литве. Также американский министр обороны подчеркнул, что Киеву для вступления в НАТО нужны реформы, но "со временем они произойдут".
При этом сроков возможного вступления Украины в НАТО Остин не назвал, отметив, что все участники альянса согласны, что продвижение по этому направлению после завершения конфликта на территории Незалежной должно идти максимально быстро.
Ранее сообщалось что участники саммита НАТО пообещали пригласить Киев в альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в военный блок.
Getty Images / Sean Gallup