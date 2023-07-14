В российском регионе ввели режим ЧС из-за засухи

В связи с почвенной засухой власти Чувашии ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации с 14 июля. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своём телеграм-канале.

"Подписан указ о введении с 14 июля до особого распоряжения режима ЧС в связи с почвенной засухой", — сказано в сообщении Николаева.

Глава региона объяснил, что запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее десяти миллиметров в течение трёх декад подряд. Именно это стало причиной введения режима ЧС, который уже действует в Канашском, Козловском, Урмарском и Янтиковском муниципальных округах. Николаев уточнил, что, по предварительным оценкам, поражены посевы на площади 4,1 тысячи гектаров. Сумма ущерба превысила 211,2 миллиона рублей. Министерству сельского хозяйства региона поручено разработать план мероприятий по снижению масштаба ущерба.

Кроме того, в пресс-службе администрации главы Чувашии журналистам рассказали о неблагоприятных агрометеорологических условиях для сельского хозяйства. Главными причинами стали высокая температура, низкая относительная влажность воздуха и ветер. Из-за них произошло иссушение почвы, резкое снижение роста вегетативной массы, снижение фотосинтетической деятельности сельскохозяйственных культур и засыхание листьев.