"Сундук сокровищ": Кубанский врач собрал необычную коллекцию из содержимого детских желудков

В Краснодарском крае эндоскопист собрал целую коллекцию проглоченных маленькими детьми пластиковых сувениров, стилизованных под древние монеты, которые выдавали в сети магазинов "Пятёрочка" за покупки. Об этом сообщили в телеграм-канале ГБУЗ "Городская больница №1 Новороссийска".

"Не так давно в "Пятерочке" была запущена новая акция: покупателям раздавались за покупки "древние монеты". <...> Давиду Самвеловичу Шагинян, заведующему эндоскопическим отделением, тратить деньги не пришлось: маленькие пациенты помогли ему собрать свой "сундук сокровищ", — сказано в сообщении.

Уточняется, что в больнице побывали уже шестеро маленьких пациентов не старше шести лет, проглотивших монеты. Им потребовалось эндоскопическое вмешательство. К счастью, все проглоченные сувениры удалось успешно извлечь. Представители медицинского учреждения просят быть внимательнее и детей, и их родителей.