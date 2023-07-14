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14 июля, 16:36

"Сундук сокровищ": Кубанский врач собрал необычную коллекцию из содержимого детских желудков

Эндоскопист из Новороссийска показал коллекцию "монет", проглоченных детьми

<p>Сувенирные "монеты" из "Пятёрочки", которые проглотили дети. Обложка © telegram / <a href="https://t.me/gorbolnica1nvrsk/2481" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГБУЗ ГБ №1 г. Новороссийска</a></p>

Сувенирные "монеты" из "Пятёрочки", которые проглотили дети. Обложка © telegram / ГБУЗ ГБ №1 г. Новороссийска

В Краснодарском крае эндоскопист собрал целую коллекцию проглоченных маленькими детьми пластиковых сувениров, стилизованных под древние монеты, которые выдавали в сети магазинов "Пятёрочка" за покупки. Об этом сообщили в телеграм-канале ГБУЗ "Городская больница №1 Новороссийска".

"Не так давно в "Пятерочке" была запущена новая акция: покупателям раздавались за покупки "древние монеты". <...> Давиду Самвеловичу Шагинян, заведующему эндоскопическим отделением, тратить деньги не пришлось: маленькие пациенты помогли ему собрать свой "сундук сокровищ", сказано в сообщении.

Уточняется, что в больнице побывали уже шестеро маленьких пациентов не старше шести лет, проглотивших монеты. Им потребовалось эндоскопическое вмешательство. К счастью, все проглоченные сувениры удалось успешно извлечь. Представители медицинского учреждения просят быть внимательнее и детей, и их родителей.

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Юрий Лысенко
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