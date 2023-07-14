В Госдуме предложили увеличить штрафы для "громких соседей"

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушение уровня шума в многоквартирных домах независимо от времени суток. По словам автора инициативы, члена Комитета по строительству и ЖКХ, депутата ГД от "Единой России" Сергея Колунова, наказание за это должно быть жёстче.

В разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" парламентарий напомнил, что в норме допустимый уровень шума не должен превышать 55 дБ днём и 45 дБ ночью. В Московской области соответствующий закон распространяется не только на жителей квартир, но и на владельцев дачных участков.

Сейчас штраф для граждан составляет от одной до трёх тысяч рублей, но депутат считает, что за превышение громкости его нужно увеличить. Не менее важно установить источник шума в квартирах — наибольший дискомфорт людям доставляет студийное звуковое оборудование.

"Возможно ужесточить ответственность за слишком громкий шум в любое время суток. А для тех, кто в дневное время превышает допустимый уровень шума, при этом используя профессиональное звуковое и иное оборудование, увеличить штрафы", — заключил Колунов.