В Петропавловской крепости прогремел полуденный выстрел в честь юбилея Державина

В 280-летнюю годовщину со дня рождения классика русской поэзии Гавриила Державина в Северной столице из пушки с бастиона Нарышкина Петропавловской крепости прогремел полуденный выстрел. Об этом сообщает 14 июля телеканал "Санкт-Петербург".

Государственный деятель Российской империи являлся первым в истории страны министром юстиции, поэтому залп доверили совершить заместителю начальника Главного управления Минюста РФ по Санкт-Петербургу Григорию Галичу.

"Этот выстрел напоминает нам всем гражданским служащим о Державине. Он обладал такими качествами, которые необходимы нам всем <...>, говорил правду, всё делал для России, служил России", — сказал Галич.