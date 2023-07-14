В Петропавловской крепости прогремел полуденный выстрел в честь юбилея Державина
В 280-летнюю годовщину со дня рождения классика русской поэзии Гавриила Державина в Северной столице из пушки с бастиона Нарышкина Петропавловской крепости прогремел полуденный выстрел. Об этом сообщает 14 июля телеканал "Санкт-Петербург".
Государственный деятель Российской империи являлся первым в истории страны министром юстиции, поэтому залп доверили совершить заместителю начальника Главного управления Минюста РФ по Санкт-Петербургу Григорию Галичу.
"Этот выстрел напоминает нам всем гражданским служащим о Державине. Он обладал такими качествами, которые необходимы нам всем <...>, говорил правду, всё делал для России, служил России", — сказал Галич.
Ранее Лайф сообщал, что в ближайшие выходные в Санкт-Петербурге пройдёт звуковое шоу "Поющие мосты". Оно приурочено к проведению состязаний по триатлону "Медный всадник" (14–16 июля), в котором примут участие более трёх тысяч атлетов из 11 стран.
ТАСС / Алексей Смышляев