В здание ВГТРК прислали конверт с неизвестным порошком

Роспотребнадзор проверил здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве из-за конверта с неизвестным порошком. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком", — сообщили в ведомстве журналистам.