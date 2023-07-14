В здание ВГТРК прислали конверт с неизвестным порошком
Роспотребнадзор проверил здание ВГТРК из-за конверта с неизвестным порошком
Роспотребнадзор проверил здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве из-за конверта с неизвестным порошком. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
"Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком", — сообщили в ведомстве журналистам.
Ранее Лайф писал, что в Посольство Франции в Москве прислали конверт с неизвестным порошком. Подозрительное вещество отправили на экспертизу.
ТАСС / Дмитрий Серебряков