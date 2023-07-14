В Волгограде на 14-летнего подростка упало дерево, ребёнок госпитализирован
Дерево, рухнувшее на подростка на Краснополянской улице в Волгограде. Обложка © "Волгоградская правда"
Огромное сухое дерево рухнуло на 14-летнего школьника в Дзержинском районе Волгограда, мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Всё произошло днём 14 июля на Краснополянской улице на территории "Казачьего рынка". Врачи больницы, в которую доставили ребёнка, диагностировали у него закрытый перелом левой ноги. По факту происшествия проводится проверка.
"В ходе надзорной проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства органом местного самоуправления и управляющей организацией при содержании зелёных насаждений и благоустройстве прилегающей к жилому фонду территории", — заявили в региональном ведомстве.
Ранее в Башкирии беременная женщина чуть не погибла при падении дерева. Женщину госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.