В Волгограде на 14-летнего подростка упало дерево, ребёнок госпитализирован

Огромное сухое дерево рухнуло на 14-летнего школьника в Дзержинском районе Волгограда, мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Всё произошло днём 14 июля на Краснополянской улице на территории "Казачьего рынка". Врачи больницы, в которую доставили ребёнка, диагностировали у него закрытый перелом левой ноги. По факту происшествия проводится проверка.

"В ходе надзорной проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства органом местного самоуправления и управляющей организацией при содержании зелёных насаждений и благоустройстве прилегающей к жилому фонду территории", — заявили в региональном ведомстве.