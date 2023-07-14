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14 июля, 19:44

В Волгограде на 14-летнего подростка упало дерево, ребёнок госпитализирован

<p>Дерево, рухнувшее на подростка на Краснополянской улице в Волгограде. Обложка © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_34/mass-media/news?item=89015758" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Волгоградская правда"</a></p>

Дерево, рухнувшее на подростка на Краснополянской улице в Волгограде. Обложка © "Волгоградская правда"

Огромное сухое дерево рухнуло на 14-летнего школьника в Дзержинском районе Волгограда, мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Всё произошло днём 14 июля на Краснополянской улице на территории "Казачьего рынка". Врачи больницы, в которую доставили ребёнка, диагностировали у него закрытый перелом левой ноги. По факту происшествия проводится проверка.

"В ходе надзорной проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства органом местного самоуправления и управляющей организацией при содержании зелёных насаждений и благоустройстве прилегающей к жилому фонду территории", — заявили в региональном ведомстве.

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Ранее в Башкирии беременная женщина чуть не погибла при падении дерева. Женщину госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.

Ирина Фальке
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