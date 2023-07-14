СК: ВСУ обстреляли Алёшки Херсонской области зажигательными боеприпасами

ВСУ обстреляли жилую часть города Алёшки Херсонской области, используя зажигательные боеприпасы неустановленного образца. В результате обстрела сгорели два дома, повреждены минимум четыре частных домовладения. Об этом сообщил представитель военного следственного управления СК РФ по Объединённой группировке войск.

"Накануне мирная жилая застройка города Алёшки Херсонской области была обстреляна с применением неустановленного артиллерийского припаса, который, со слов очевидцев, взорвался в воздухе, а затем некие зажигательные элементы спланировали на жилые дома, подожгли их, в результате чего сгорело не менее двух частных домовладений, повреждено не менее четырёх", — рассказал следователь.

Представитель ведомства также уточнил, что следователи консультируются с экспертами по взрывной технике о том, как правильно зафиксировать следы обстрела, чтобы это помогло точно установить характеристики стрелявшего устройства. Жители Алёшек повсюду находят зажигательные элементы боеприпасов (как сгоревших, так и не сработавших), они имеют форму многогранника.

После ночных обстрелов зажигательными боеприпасами вокруг Алёшек загорелся лес. Пожар распространился на десятки километров — задымление и пожары видны по всей дороге от города до Новой Каховки.