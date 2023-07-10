СК: Два человека погибли в Алёшках Херсонской области при обстреле ВСУ

Два человека погибли в результате обстрела города Алёшки Херсонской области со стороны ВСУ. Один житель тяжело ранен, сообщили в Следственном комитете РФ.

По словам собеседника РИА "Новости", правоохранители произведут экспертизу осколков, чтобы установить тип артиллерийской системы, из которой вёлся огонь. Сейчас на месте работают специалисты.