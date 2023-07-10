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10 июля, 19:38

СК: Два человека погибли в Алёшках Херсонской области при обстреле ВСУ

<p>Сотрудник СК РФ во дворе дома, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов</p>

Сотрудник СК РФ во дворе дома, разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Два человека погибли в результате обстрела города Алёшки Херсонской области со стороны ВСУ. Один житель тяжело ранен, сообщили в Следственном комитете РФ.

По словам собеседника РИА "Новости", правоохранители произведут экспертизу осколков, чтобы установить тип артиллерийской системы, из которой вёлся огонь. Сейчас на месте работают специалисты.

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Курской области

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Курской области

А ранее в селе Подывотье Севского района Брянской области в результате обстрела ВСУ пострадал один мирный житель. Также разрушены его дом и хозяйственная постройка. А в селе Куршановичи Климовского района снаряд ВСУ попал в детский сад.

Лариса Сафронова
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