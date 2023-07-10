Два человека пострадали при обстреле ВСУ Курской области

Двое рабочих пострадали при обстреле хутора Заря Глушковского района Курской области. По данным SHOT, вчера вечером по населённому пункту, находящемуся в 400 метрах от границы с Украиной, прилетело пять мин калибра 60 миллиметров.

Позже в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями головы и груди поступили двое строителей 18 и 20 лет, работавших во время атаки. Разрушений в хуторе не зафиксировано.