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10 июля, 05:36

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Курской области

SHOT: Двое рабочих пострадали при обстреле ВСУ хутора Заря в Курской области

Двое рабочих пострадали при обстреле хутора Заря Глушковского района Курской области. По данным SHOT, вчера вечером по населённому пункту, находящемуся в 400 метрах от границы с Украиной, прилетело пять мин калибра 60 миллиметров.

Позже в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями головы и груди поступили двое строителей 18 и 20 лет, работавших во время атаки. Разрушений в хуторе не зафиксировано.

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Ранее ВСУ обстреливали Шебекино Белгородской области из РСЗО "Град". Там загорелся рынок, пострадавших нет. В связи с атакой было приостановлено возвращение в населённый пункт уехавших ранее жителей.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Матвей Константинов
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