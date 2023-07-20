Международый день шахмат, торта, День Луны, Авдотья-сеногнойка: Праздники и приметы 20 июля Сегодня, 20 июля 2023 года, по всему миру праздник тех, кто увлекается одной из самых древних интеллектуальных игр. Также сегодня мы чествуем покорителей космоса. А ещё это День любителей популярного во всём мире десерта и дневного сна. 19 июля, 21:01 20405 20405 20 июля — Международный день шахмат. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Международный день шахмат

Сегодня, 20 июля, в России и других странах отмечается такой праздник, как Международный день шахмат. Вот несколько фактов о нём: отмечается ежегодно 20 июля, дата не смещается;

это дата основания Международной шахматной федерации в 1924 году;

празднуется с 1966 года по инициативе ЮНЕСКО;

в 2019 году Генассамблея ООН провозгласила 20 июля Всемирным днём шахмат;

в этот день проводятся турниры и встречи любителей шахмат.

Шахматы — это одна из древнейших интеллектуальных игр. В ней сочетаются научное мышление, спорт и даже элементы искусства. Прародиной шахмат считается Индия. Сама игра символизировала битву с участием четырёх родов войск. Раджа руководит боевыми колесницами, слонами, конницей и пешими воинами. Изначально играли не два, а четыре человека. Фигуры перемещали после бросания игральных костей.

На Руси эта игра стала известна примерно в X–XII веках. Нынешнее её название имеет тюркские корни: "шах и мат" означает "правитель повержен". Впервые международное состязание по шахматам прошло при дворе испанского короля Филиппа II (1575 год). В наше же время это популярная по всему миру игра. Международная шахматная федерация объединяет 199 национальных федераций. Под её эгидой проводятся чемпионаты и соревнования. В Международный день шахмат традиционно в шахматных клубах проходят праздничные мероприятия, турниры, викторины.

Международный день торта

20 июля — Международный день торта. Фото © Freepik / chandlervid85

Сегодня, 20 июля 2023 года, в России и других странах отмечается такой замечательный праздник, как Международный день торта (International Cake Day). Рассказываем, что это за событие: неформальный международный праздник придуман группой единомышленников;

отмечается ежегодно 20 июля, дата не смещается;

празднуется с 2011 года;

главная идея праздника — встречаться с друзьями за тортом.

У Международного дня торта есть забавный слоган: I cake you. Дословно это можно перевести как "Я оттортю тебя", но можно и сказать: "Угощую тебя тортом". Инициаторы праздника, а таковым называют загадочное королевство любви, придумали через это сладкое угощение распространить идеи дружбы и мира, объединить людей и подарить хорошее настроение и положительные эмоции.

В этот день проводятся разные мероприятия, в том числе онлайн. Так, можно отметить Международный день торта, поделившись в соцсетях фото испечённого самостоятельно кулинарного шедевра. Другой вариант — встретиться с друзьями за чаепитием с тортом. Также можно проверить: возможно, в вашем городе в этот день проводятся выставки тортов, мастер-классы или соревнования кондитеров.

День освоения космоса (День Луны)

20 июля — День освоения космоса (День Луны). Фото © NASA

20 июля отмечается День освоения космоса, или День Луны. Это американская альтернатива российскому празднику Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Вот что представляет собой этот день в США: национальный американский праздник;

отмечается ежегодно 20 июля, дата не смещается;

выходным не является, если не выпадает на нерабочий;

приурочен к дате высадки астронавтов на Луне;

в США отмечается посвящёнными космосу встречами, семинарами, конкурсами.

История освоения космоса началась с Советского Союза, преемницей которого является Россия. В 1957 году СССР запустил первый искусственный спутник Земли, через четыре года на орбите впервые побывал человек — Юрий Гагарин. В нашей стране в связи с последним 12 апреля отмечается День космонавтики. США же стали первыми на Луне. Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин после прилунения 20 июля 1969 года прошлись по естественному спутнику Земли. Такое национальное достижение в США и отмечают в День освоения космоса. По этой же причине его второе название — День Луны.

Несмотря на то что те или иные достижения в космосе принадлежат определённым странам, освоение космоса — это прогресс человечества в целом. Поэтому сегодня и мы в России можем отмечать этот праздник — день первой высадки человека на Луну.

День дневного сна

20 июля — День дневного сна. Фото © Freepik

В четверг, 20 июля 2023 года, ещё отмечается такой праздник, как День дневного сна (Nap Day). Известно о нём немного: это международный неформальный день;

отмечается ежегодно 20 июля, дата не смещается;

придуман в США, распространился в других странах;

цель праздника — поддержать тех, кто любит прикорнуть в светлое время суток.

Кто придумал День дневного сна, уже не выяснить. Однако явно, что это был человек, который не против скоротать полчасика за отдыхом, несмотря на солнце за окном. Мнения насчёт того, можно ли давать себе немного поспать днём, звучат разные. Так, некоторые врачи отмечают, что дневной сон будет полезен, но только до тех пор, пока не повредит ночному. Если человек будет высыпаться днём, вечером уже заснуть в положенное время не сможет и собьёт свои ритмы. Медики призывают спать днём не больше 40 минут, а лучше около двадцати.

Данные от учёных тоже противоречивые. Так, одни обнаружили связь между дневным сном и развитием болезни Альцгеймера. Физиологический механизм этой связи, однако, они не нашли. Как и не разобрались: это дневной сон повышает риск развития деменции — или она клонит к дневному сну. Но есть и другое исследование. По его итогам учёные назвали дневной сон одним из способов продления жизни и сохранения когнитивных способностей до глубокой старости.

Именинники 20 июля

20 июля именины у российской актрисы Анастасии Макеевой. Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Сегодня, 20 июля 2023 года, именины у обладателей следующих имён: Православные: • Герман • Евдокия Никон

Сергей

Фома. Католические: Маргарита

Вячеслав

Анастасия. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Приметы 20 июля

Авдотья-сеногнойка

По православному календарю 20 июля чтут память преподобной Евфросинии Московской, жены святого князя Димитрия Донского. Святая Евфросиния родилась в 1353 году, в миру была Евдокией. Она была дочерью суздальского князя, с малых лет воспитывалась в христианстве. В 1367 году она стала женой великого князя московского Дмитрия Донского, их брак был залогом союза и мира между Московским и Суздальским княжествами.

В народе же Ефросинию называли Авдотьей, а этот день прозвали Авдотьей-сеногнойкой. Дело в этом, что нередко в середине июля шли дожди, из-за которых сено промокало и начинало гнить. Поэтому все работы в поле с сеном старались завершить до Авдотьи-сеногнойки. Этот день считался неудачным для женитьбы, свиданий, сватанья — в народе верили, что потом союз будет несчастливым. Не ходили также в этот день купаться: боялись, что водяной утащит.

Приметы на Авдотью-сеногнойку

Начавшийся на Авдотью дождь затянется надолго;

Дождь на Авдотью — к неурожаю;

Пауки старательно плетут паутину — к сухой погоде;

Вечером кричат журавли — на следующий день небо прояснится.

Авторы Вадим Андреев