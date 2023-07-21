День Казанской иконы Божией Матери, День переучёта, Прокопьев день: Праздники и приметы 21 июля Сегодня, 21 июля 2023 года, православные в России отмечают праздник, посвящённый одной из самых почитаемых в стране икон. Также на эту дату выпадает день, посвящённый заботе о четвероногих друзьях человека. А ещё один посвящён сложности постоянного выбора. 20 июля, 21:01 24101 24101 21 июля отмечается праздник явления иконы Божией Матери в Казани. Фото © ТАСС / Егор Алеев

День Казанской иконы Божией Матери

Сегодня, 21 июля 2023 года, в России отмечается православный праздник, посвящённый одной из самых почитаемых в нашей стране икон — Казанской иконе Божией Матери. Вот несколько фактов о нём: отмечается ежегодно 21 июля и 4 ноября;

в эти дни в Казани проводятся многотысячные крестные ходы с "ватиканским" образом;

эта традиция появилась в начале XXI века;

считается, что Казанская икона Божией Матери не раз спасала Россию в тяжёлые времена.

На этой иконе изображена Пресвятая Богородица, которая держит Богомладенца Иисуса. Он обращён лицом к молящимся и правой рукой благословляет их. Согласно преданию, чудесное явление иконы жителям Казани совершилось 8 июля (21 июля по новому стилю) 1579 года. Незадолго до этого страшный пожар уничтожил большую часть города. Девочке Матроне после этого явилась во сне Богородица и повелела найти на пепелище икону, зарытую давно христианами. Место было указано точно. Мать отвела Матрону к митрополиту Казанскому Иову, и та всё ему рассказала. Икону девочка действительно нашла в том месте. Вскоре святыня стала всенародной для русских православных христиан.

Подлинник находился в Казанском Богородицком монастыре до начала XX века. В 1904 г. монастырь был разорён. Пойманные грабители рассказали, что икону порубили и сожгли, а её богатый оклад распродали. Остались списки иконы, то есть копии. Празднование Казанской иконы совершается также 4 ноября (22 октября по старому стилю) в честь избавления Москвы от поляков в 1612 году. Дело в том, что в тот день ополчение Минина и князя Пожарского вступило в Китай-город с Московским списком этой иконы.

День "никаких щенков из магазина"

21 июля отмечается День "никаких щенков из магазина". Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Также 21 июля отмечается такой День "никаких щенков из магазинов", который актуален и для России. Праздником его не назвать. Рассказываем об этом событии: отмечается ежегодно 21 июля, дата не смещается;

день был введён в США, но распространился и на другие страны;

инициатор — Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными;

цель — призывать всех не покупать животных из "щенячьих ферм".

При помощи этого дня американские зоозащитники решили поднять очень важную тему. Они призывают не приобретать щенков, котят, кроликов и других животных у профессиональных заводчиков, которые организуют так называемые "щенячьи фермы". Это настоящие фабрики по производству питомцев, где их выращивают только ради продажи. Зачастую условия там неподобающие: такие "чёрные заводчики" экономят на содержании животных, чтобы побольше заработать.

Зоозащитники предлагают вместо этого брать животных из приютов. В крупных городах таких организаций бывает немало, и там можно выбрать питомца. Тем самым вы можете подарить животному, возможно кем-то брошенному, новую, счастливую жизнь, а оно — скрасить вашу. Идея инициаторов Дня "никаких щенков из магазинов", хоть и появилась в США, теперь уже нашла сторонников во многих других странах, в том числе в России. Так, в Москве периодически проводятся выставки собак из приютов, на которых можно познакомиться с новым четвероногим другом и забрать его домой.

День переучёта

21 июля — День переучёта. Фото © Freepik / pressfoto

Сегодня, 21 июля 2023 года, в России отмечается такой праздник, как День переучёта. Известно о нём немного: отмечается ежегодно 21 июля, дата не смещается;

праздник неофициальный, инициатор неизвестен;

посвящён всем, кому приходится проводить на работе переучёт.

Переучёт, он же инвентаризация, — процедура не очень популярная у сотрудников, поскольку требует много труда. Нужно пересчитать всё имеющееся в наличии. В случае большого магазина, например, это очень непросто. В то же время переучёт материальных ценностей — это процедура, без которой компаниям или предприятиям сложно функционировать. Она позволяет узнать, что действительно сейчас находится в распоряжении компании, а не на бумаге: какие товары, оборудование, сырьё и так далее.

Лучший исход переучёта — когда количество материальных ценностей совпадает с тем, которое указано в бумагах. Расхождения в ту или иную сторону — недостаток, излишек, которые выявлены в ходе переучёта, — говорят о непрофессиональном выполнении работниками своих обязанностей, мошенничестве или воровстве. После этого обычно следуют разбирательства, штрафы. Если же всё сошлось, может быть выплачена и премия. Сегодня, в День переучёта, можно пожелать всем проводящим инвентаризацию, чтобы у них был как раз последний вариант.

День "или"

21 июля — День "или" Фото © Freepik / garetsvisual

Также в пятницу, 21 июля 2023 года, в России отмечается такой необычный праздник, как День "или". Рассказываем об этом событии: это праздник неформальный, шуточный;

отмечается ежегодно 21 июля, дата не смещается;

посвящён богатству альтернатив, с которым мы сталкиваемся каждый день.

Информацию о том, кто основал этот необычный праздник, уже не найти. Он призван подчеркнуть то, что мы часто не замечаем: каждый день много раз нам приходится делать выбор. Съесть на завтрак яичницу или омлет, поехать на автобусе или своём автомобиле, поступить в театральный или физмат, взять жильё в кредит или копить своими силами — все подобные вопросы с союзом "или" требуют ответа. Иногда срочного, иногда не очень. Бывает, что развилка на этом "или" решает судьбу, и выбор на самом деле не всегда зависит только от нас.

Ситуация непростого выбора для человека — большой стресс, тем более если решение нужно принять срочно. Психологи советуют простой приём. Нужно взять лист бумаги, разделить его на две колонки с вариантами выбора. А затем в каждой проставить плюсы и минусы от каждого. Бумага может упростить принятие решения, наглядно показав перевес одной из сторон. Когда выбор будет сделан, альтернатива превратится в цель, которую можно разбить на маленькие задачи и двигаться вперёд.

Именинники 21 июля

21 июля именины у российского актёра Дмитрия Нагиева. Фото © Агентство "Москва" / Дмитрий Нагиев

Сегодня, 21 июля 2023 года, именины могут отмечать обладатели следующих имён. Православные: Дмитрий;

Прокопий (Прокофий). Католические: Андрей;

Виктор;

Даниил. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Приметы 21 июля

Прокопьев день

Сегодня, 21 июля, Православная церковь чтит память христианского святого великомученика Прокопия Кесарийского (до крещения — Неаний). Согласно житию, он родился в знатной семье, проживавшей в Иерусалиме. Отец был христианином, а мать — язычницей. Рано лишившись отца, был воспитан матерью. Повзрослев, быстро сделал карьеру и был отправлен проконсулом в Александрию, получив указание преследовать христиан. Однако по дороге туда ему явился Иисус Христос и обратил его в христианство. Узнав об этом, император потребовал его возвращения. Тот отказался, был арестован и брошен в темницу. Там к нему явился Христос и сам крестил его под именем Прокопий. Под пытками отказавшись отречься от веры, он был вскоре казнён.

В народе же этот день называли Прокопием-жнецом или Прокопием-жатвенником. С даты поминовения святого крестьяне начинали жать рожь. Первый сноп был особенным. Его перевязывали и хранили в доме до Покрова Пресвятой Богородицы. Незамужние девушки в полночь на 21 июля проводили обряд скорого замужества. Нужно было собрать травы на холме, положить их у иконы Богоматери, прочитать "Отче наш". А утром следовало подкинуть несколько травинок над собой, думая о суженом. Также считалось, что в этот день лучше не отправляться в долгий путь, не начинать новых дел.

Приметы на Прокопьев день

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Авторы Вадим Андреев