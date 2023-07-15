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Регион
Опубликовано 14 июля 2023, 22:56
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Главком ВСУ заговорил о захвате Крыма без оглядки на мнение Запада

Главком ВСУ Залужный порассуждал о захвате Крыма, когда у него будут средства

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный собирается захватить Крым без оглядки на западных союзников. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать, меня никто не остановит", — сказал генерал, отметив, что не стесняется своих намерений захватить полуостров.

Он также посетовал, что Украина зависит от других стран в отношении боеприпасов. Некоторые западные политики обеспокоены стремлением его страны добраться до Крыма и возможной реакцией на это России. Залужный же считает, что, чем больше Украина будет стрелять, тем меньше потерь понесёт.

Украинский полковник раскрыл позывной главкома ВСУ Залужного
Украинский полковник раскрыл позывной главкома ВСУ Залужного

А ранее Залужный ответил на "бесячие" комментарии Запада о медленном контрнаступлении. Он призвал Запад оказать Киеву очередную военную поддержку, в частности, дать ВСУ больше оружия и истребители F-16.

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t.me / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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