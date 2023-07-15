Главком ВСУ заговорил о захвате Крыма без оглядки на мнение Запада

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный собирается захватить Крым без оглядки на западных союзников. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать, меня никто не остановит", — сказал генерал, отметив, что не стесняется своих намерений захватить полуостров.

Он также посетовал, что Украина зависит от других стран в отношении боеприпасов. Некоторые западные политики обеспокоены стремлением его страны добраться до Крыма и возможной реакцией на это России. Залужный же считает, что, чем больше Украина будет стрелять, тем меньше потерь понесёт.