Украинский полковник раскрыл позывной главкома ВСУ Залужного

Позывной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — Волонтёр, утверждает полковник украинской армии Анатолий Штефан. Он также написал в Telegram-канале, что кумиром главкома является Йода из "Звёздных войн".

"Кто не знает, позывной главкома — Волонтёр. Думаю, что не нужно разъяснять почему", — отметил офицер ВСУ и опубликовал выполненные нейросетью изображения Йоды, значок которого носит на груди Залужный.