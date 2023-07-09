Украинский полковник раскрыл позывной главкома ВСУ Залужного
Офицер ВСУ Штефан: Позывной главкома Залужного — Волонтёр
Позывной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — Волонтёр, утверждает полковник украинской армии Анатолий Штефан. Он также написал в Telegram-канале, что кумиром главкома является Йода из "Звёздных войн".
"Кто не знает, позывной главкома — Волонтёр. Думаю, что не нужно разъяснять почему", — отметил офицер ВСУ и опубликовал выполненные нейросетью изображения Йоды, значок которого носит на груди Залужный.
Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая. По Сети начали распространяться различные слухи по этому поводу. Российские СМИ писали, что Залужный получил серьёзное ранение в результате ракетного удара ВС РФ и перенёс трепанацию черепа. Через некоторое время видео с ним опубликовал Штефан.
Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY