Бербок заявила, что ежедневно ведёт переговоры о мире на Украине, но не уточнила с кем

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ежедневно участвует в переговорах по ситуации на Украине. Об этом информирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На читательском форуме в Хемнице, где министр выступала вместе с Владимиром Кличко, братом мэра Киева, ей задали вопрос, когда же наступит время для мирных переговоров по Украине. Бербок ответила, что лично ведёт их каждый день. При этом она считает, что поставки Германией оружия Незалежной этому не противоречат, эти процессы тесно связаны и происходят одновременно.