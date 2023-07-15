В России ввели госпошлину 500 рублей за разрешение на аренду охотничьего оружия
Граждане РФ и иностранцы по новому закону должны платить госпошлину за разрешение на выдачу, ношение и использование арендованного оружия в охотничьих целях в размере 500 рублей, а за переоформление разрешительных документов — 250 рублей. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации и уже вступил в силу.
Согласно документу, граждане могут взять оружие для охоты в аренду, но только при наличии специального разрешения. При этом иностранцы смогут арендовать такое оружие у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые ведут охотничье хозяйство и оказывают услуги в этой сфере.
За выдачу арендованного ружья придётся заплатить госпошлину в размере 500 рублей, а за её переоформление — 250 рублей. Госпошлина за лицензию на экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему составит те же 250 рублей.
Ранее депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект о штрафах для иноагентов, проигнорировавших предписание Минюста о нарушении закона. Для граждан штраф составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч рублей.
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