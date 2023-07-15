В России ввели госпошлину 500 рублей за разрешение на аренду охотничьего оружия

Граждане РФ и иностранцы по новому закону должны платить госпошлину за разрешение на выдачу, ношение и использование арендованного оружия в охотничьих целях в размере 500 рублей, а за переоформление разрешительных документов — 250 рублей. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации и уже вступил в силу.

Согласно документу, граждане могут взять оружие для охоты в аренду, но только при наличии специального разрешения. При этом иностранцы смогут арендовать такое оружие у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые ведут охотничье хозяйство и оказывают услуги в этой сфере.

За выдачу арендованного ружья придётся заплатить госпошлину в размере 500 рублей, а за её переоформление — 250 рублей. Госпошлина за лицензию на экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему составит те же 250 рублей.