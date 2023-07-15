Кеннеди-младший усмотрел в решении Байдена подготовку к войне с Россией
Кеннеди-младший увидел в решении Байдена о мобилизации подготовку к войне с РФ
Кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди – младший усмотрел в решении американского лидера Джо Байдена об усилении резервных сил в Европе подготовку к войне с Россией.
"Президент Байден только что призвал три тысячи резервистов для усиления американских войск в Европе в рамках операции "Атлантическая решимость". Я хочу, чтобы люди поняли, что такое мобилизация войск. Речь идёт о подготовке к наземной войне с Россией", — написал Кеннеди-младший в "Твиттере".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратился к США с призывом не совершать дальнейших ошибок на Украине с опасными последствиями. Он предупредил, что там не должно быть войск НАТО.