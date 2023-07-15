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15 июля, 05:07

Вице-президент США Харрис оговорилась и призвала сократить численность населения

Вице-президент США Камала Харрис во время выступления на конференции по борьбе с изменением климата ошиблась и призвала уменьшить численность населения ради будущего поколения. Видео инцидента опубликовано в "Твиттере".

Вице-президент США Харрис оговорилась и призвала сократить численность населения. Видео © Twitter / RNC Research

"Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду", — сказала политик.

На сайте Белого дома опубликовали исправленный текст речи вице-президента. Харрис имела в виду не "население", а "загрязнение".

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А ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден назвал главу МИД Исландии дочерью Ирландии. Новый конфуз президента США произошёл в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой.

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Кадр видео Twitter / RNC Research

Юлия Коновалова
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