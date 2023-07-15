Регион

Уведомления отключены

15 июля, 05:41

В России могут увеличить штраф за нарушение прав потребителей

"Известия": ОПИ предложила увеличить штраф за нарушение прав потребителей

В России предложили увеличить штраф за нарушение прав потребителей. С такой инициативой в Роспотребнадзор обратилась "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ), сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

В настоящее время взыскания составляют 20 тысяч рублей, однако если инициатива будет принята, то за нарушения придётся заплатить оборотный штраф в размере 1% с учётом выручки за предыдущий год. В частности, предлагается ужесточить наказание для организаций, которые включают в договор с потребителями недопустимые и противоречащие закону условия, в том числе навязывают свои услуги. Нововведения хотят закрепить в статье 14.8 КоАП "Нарушение иных прав потребителей".

Глава ОПИ Олег Павлов отметил, что покупатели далеко не всегда осведомлены о своих правах и продолжают исполнять обременительные положения, неся при этом расходы. За включение таких условий в договоры Роспотребнадзор регулярно объявляет компаниям предостережения.

"Однако регулятор не может наказать нарушителей из-за моратория на внеплановые проверки. Более того, штраф за такие нарушения незначителен — всего 20 тысяч рублей. Поэтому надо ужесточить меру ответственности за включение в договор недопустимых условий", — сказал Павлов.

По его словам, в последнее время был зафиксирован резкий рост случаев грубых нарушений прав потребителей автомобильными дилерами, маркетплейсами и прочими компаниями. Согласно данным Роспотребнадзора, речь идёт о росте в целых пять раз. Как отметили в ведомстве, там готовы поддержать инициативу ОПИ.

В России предлагают возобновить внеплановые проверки пивного бизнеса

В России предлагают возобновить внеплановые проверки пивного бизнеса

Ранее в России ввели ограничения для маркетплейсов. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий антимонопольные ограничения для интернет-магазинов и агрегаторов. Он вступит в силу уже этой осенью — 1 сентября.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
  • Новости
  • Потребительский рынок
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров