В России могут увеличить штраф за нарушение прав потребителей

В России предложили увеличить штраф за нарушение прав потребителей. С такой инициативой в Роспотребнадзор обратилась "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ), сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

В настоящее время взыскания составляют 20 тысяч рублей, однако если инициатива будет принята, то за нарушения придётся заплатить оборотный штраф в размере 1% с учётом выручки за предыдущий год. В частности, предлагается ужесточить наказание для организаций, которые включают в договор с потребителями недопустимые и противоречащие закону условия, в том числе навязывают свои услуги. Нововведения хотят закрепить в статье 14.8 КоАП "Нарушение иных прав потребителей".

Глава ОПИ Олег Павлов отметил, что покупатели далеко не всегда осведомлены о своих правах и продолжают исполнять обременительные положения, неся при этом расходы. За включение таких условий в договоры Роспотребнадзор регулярно объявляет компаниям предостережения.

"Однако регулятор не может наказать нарушителей из-за моратория на внеплановые проверки. Более того, штраф за такие нарушения незначителен — всего 20 тысяч рублей. Поэтому надо ужесточить меру ответственности за включение в договор недопустимых условий", — сказал Павлов.

По его словам, в последнее время был зафиксирован резкий рост случаев грубых нарушений прав потребителей автомобильными дилерами, маркетплейсами и прочими компаниями. Согласно данным Роспотребнадзора, речь идёт о росте в целых пять раз. Как отметили в ведомстве, там готовы поддержать инициативу ОПИ.