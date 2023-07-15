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15 июля, 06:19

Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ

Группировка ВС РФ "Юг" поразила два склада боеприпасов и отбила четыре атаки ВСУ

Штурмовая армейская авиация группировки войск "Юг" ВС России поразила скопления живой силы и два склада боеприпасов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Ракетно-бомбовые удары наносились по скоплениям живой силы и местам сосредоточения боевой техники противника на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях. Также поражёнными целями авиации стали два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск и Верхнекаменское", рассказал он ТАСС.

Кроме того, добавил Астафьев, расчёт РСЗО "Торнадо-С" ударил по скоплению живой силы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоного.

Также подразделения группировки отразили четыре атаки ВСУ на Лисичанском и Соледаро-Артёмовском направлениях, нанеся серьёзные потери трём штурмовым отрядам 60-й механизированной бригады противника при попытке прорыва Берховского водохранилища. Кроме того, российские военнослужащие отразили наступление ВСУ в направлении Клещеевки.

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Ранее Лайф писал, что российские военные захватили планшет ВСУ с системой "Крапива". Украинские командиры используют её для координации своих действий.

Обложка ©

Александр Река / ТАСС

Матвей Константинов
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