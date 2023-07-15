Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ

Штурмовая армейская авиация группировки войск "Юг" ВС России поразила скопления живой силы и два склада боеприпасов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Ракетно-бомбовые удары наносились по скоплениям живой силы и местам сосредоточения боевой техники противника на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях. Также поражёнными целями авиации стали два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск и Верхнекаменское", — рассказал он ТАСС.

Кроме того, добавил Астафьев, расчёт РСЗО "Торнадо-С" ударил по скоплению живой силы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоного.

Также подразделения группировки отбили четыре атаки ВСУ на Лисичанском и Соледаро-Артёмовском направлениях, нанеся серьёзные потери трём штурмовым отрядам 60-й механизированной бригады противника при попытке прорыва Берховского водохранилища. Кроме того, российские военнослужащие отразили наступление украинских войск в направлении Клещеевки.