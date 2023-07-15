Киев из-за нехватки денег отменил доплаты некоторым пенсионерам

Некоторых украинских пенсионеров лишили доплаты за проживание на территории радиоактивного заражения, образовавшейся в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Как пишет портал "На пенсии", выплаты отменены, потому что в бюджете не хватает средств на покрытие потребностей этих людей.

В Пенсионном фонде Украины заявили, что доплат лишены пенсионеры, которые не работают и проживают на территории радиоактивного загрязнения. По данным ведомства, пожилые граждане часто покупают дома там, а затем подают заявку на выплату надбавки к пенсии.

В Минсоцполитики Украины считают доплаты "лишними, тем более сейчас, при дефиците бюджета". При этом уточняется, что отмена выплат не коснётся пенсионеров-ликвидаторов и пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.