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15 июля, 07:16

Киев из-за нехватки денег отменил доплаты некоторым пенсионерам

На Украине лишили доплат некоторых пенсионеров в Чернобыльской зоне

Некоторых украинских пенсионеров лишили доплаты за проживание на территории радиоактивного заражения, образовавшейся в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Как пишет портал "На пенсии", выплаты отменены, потому что в бюджете не хватает средств на покрытие потребностей этих людей.

В Пенсионном фонде Украины заявили, что доплат лишены пенсионеры, которые не работают и проживают на территории радиоактивного загрязнения. По данным ведомства, пожилые граждане часто покупают дома там, а затем подают заявку на выплату надбавки к пенсии.

В Минсоцполитики Украины считают доплаты "лишними, тем более сейчас, при дефиците бюджета". При этом уточняется, что отмена выплат не коснётся пенсионеров-ликвидаторов и пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

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Ранее Украина вышла из соглашения СНГ о пенсиях. Согласно договору, при установлении права на пенсию гражданам каждой из стран-участниц учитывался трудовой стаж, который был сформирован в бывшем СССР.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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