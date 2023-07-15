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15 июля, 07:41

Президент Южной Кореи неожиданно приехал на Украину

Yonhap: Лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с необъявленным визитом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с необъявленным визитом, пишет агентство Yonhap. Он и первая леди страны Ким Кеон Хи приехали в Незалежную из Польши.

По данным СМИ, на Украине политик собирается, в частности, возложить цветы к одному из памятников. Также у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Для Юн Сок Ёля это первый визит на Украину с момента избрания в 2022 году. До этого он проводил переговоры с Зеленским в Хиросиме в Японии, где в мае проходил саммит "Большой семёрки".

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Ранее Киев посетил премьер-министр Испании Педро Санчес. Политик привёз для украинского правительства и парламента "всю европейскую солидарность".

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EPA / ТАСС

Матвей Константинов
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