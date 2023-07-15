Президент Южной Кореи неожиданно приехал на Украину

По данным СМИ, на Украине политик собирается, в частности, возложить цветы к одному из памятников. Также у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Для Юн Сок Ёля это первый визит на Украину с момента избрания в 2022 году. До этого он проводил переговоры с Зеленским в Хиросиме в Японии, где в мае проходил саммит "Большой семёрки".