Президент Южной Кореи неожиданно приехал на Украину
Yonhap: Лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с необъявленным визитом
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с необъявленным визитом, пишет агентство Yonhap. Он и первая леди страны Ким Кеон Хи приехали в Незалежную из Польши.
По данным СМИ, на Украине политик собирается, в частности, возложить цветы к одному из памятников. Также у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Для Юн Сок Ёля это первый визит на Украину с момента избрания в 2022 году. До этого он проводил переговоры с Зеленским в Хиросиме в Японии, где в мае проходил саммит "Большой семёрки".
Ранее Киев посетил премьер-министр Испании Педро Санчес. Политик привёз для украинского правительства и парламента "всю европейскую солидарность".
EPA / ТАСС