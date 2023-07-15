Путин провёл телефонные переговоры с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе южноафриканской стороны.

"Сирил Рамафоса поблагодарил за тёплый приём и конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе июньского визита в Санкт-Петербург лидеров и представителей ряда африканских государств. Рассмотрение африканской мирной инициативы будет продолжено в привязке к саммиту Россия – Африка в конце июля", — говорится в сообщении.

Также российский и южноафриканский президенты договорились об отдельной встрече на саммите для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня. Также Рамафоса проинформировал Путина о подготовке к саммиту БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22–24 августа.

Главы государств обсудили и зерновую сделку. Президент РФ подчеркнул, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений до сих пор не выполнены. Более того, главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе африканским, так и не реализована.