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15 июля, 09:09

Минобороны заявило о попытках сорвать весенний призыв в Армию России

Минобороны РФ уличило зарубежные СМИ в попытке сорвать весенний призыв в армию

Минобороны России сообщило о попытках иностранных СМИ дискредитировать Вооружённые силы РФ. Сотрудники военкоматов проводили весенний призыв в условиях этого негативного воздействия.

"При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнявших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва, а также дискредитацию ВС РФ", — заявили в оборонном ведомстве.

Всем срочникам весеннего призыва 2023 года пообещали службу в России

Всем срочникам весеннего призыва 2023 года пообещали службу в России

Тем не менее весенний призыв граждан на военную службу был проведён согласно плану. В ВС РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тысяч срочников. Кампания проводилась с 1 апреля по 15 июля.

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ТАСС / Евгений Софийчук

Андрей Бражников
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