Минобороны заявило о попытках сорвать весенний призыв в Армию России
Минобороны РФ уличило зарубежные СМИ в попытке сорвать весенний призыв в армию
Минобороны России сообщило о попытках иностранных СМИ дискредитировать Вооружённые силы РФ. Сотрудники военкоматов проводили весенний призыв в условиях этого негативного воздействия.
"При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнявших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва, а также дискредитацию ВС РФ", — заявили в оборонном ведомстве.
Тем не менее весенний призыв граждан на военную службу был проведён согласно плану. В ВС РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тысяч срочников. Кампания проводилась с 1 апреля по 15 июля.
ТАСС / Евгений Софийчук