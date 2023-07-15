Минобороны заявило о попытках сорвать весенний призыв в Армию России

Минобороны России сообщило о попытках иностранных СМИ дискредитировать Вооружённые силы РФ. Сотрудники военкоматов проводили весенний призыв в условиях этого негативного воздействия.

"При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнявших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва, а также дискредитацию ВС РФ", — заявили в оборонном ведомстве.