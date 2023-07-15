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15 июля, 08:57

В России завершился весенний призыв

В Минобороны сообщили о завершении весеннего призыва на срочную службу

В России завершился весенний призыв граждан на срочную службу, сообщили в Министерстве обороны. Всего для её прохождения было направлено 147 тысяч человек.

"Весенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершён. В соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2023 года № 220, весной этого года для прохождения военной службы по призыву в ВС РФ и другие воинские формирования призваны и направлены 147 тысяч человек", говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, весенний призыв на срочную службу начался 1 апреля, соответствующий приказ президент РФ Владимир Путин подписал 30 марта. Как подчёркивали в Министерстве обороны, все направленные в ВС России граждане будут отдавать долг Родине на территории страны.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Константинов
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