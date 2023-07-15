В России завершился весенний призыв
В Минобороны сообщили о завершении весеннего призыва на срочную службу
В России завершился весенний призыв граждан на срочную службу, сообщили в Министерстве обороны. Всего для её прохождения было направлено 147 тысяч человек.
"Весенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершён. В соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2023 года № 220, весной этого года для прохождения военной службы по призыву в ВС РФ и другие воинские формирования призваны и направлены 147 тысяч человек", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, весенний призыв на срочную службу начался 1 апреля, соответствующий приказ президент РФ Владимир Путин подписал 30 марта. Как подчёркивали в Министерстве обороны, все направленные в ВС России граждане будут отдавать долг Родине на территории страны.
ТАСС / Сергей Мальгавко