В России завершился весенний призыв граждан на срочную службу, сообщили в Министерстве обороны. Всего для её прохождения было направлено 147 тысяч человек.

"Весенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершён. В соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2023 года № 220, весной этого года для прохождения военной службы по призыву в ВС РФ и другие воинские формирования призваны и направлены 147 тысяч человек", — говорится в опубликованном сообщении.