Мужчина разбился насмерть при спуске на зиплайне через реку в Челябинской области

При спуске с экстремального аттракциона "зиплайн" в Саткинском районе Челябинской области разбился насмерть местный житель. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, мужчина получил смертельные травмы при спуске по тросу через реку Ай на Айских притёсах. Обстоятельства несчастного случая выясняются.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя по признакам преступления, предусмотренного [статьёй] "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть человека", — сообщили в ведомстве.