Грабили, били, травили: Сотни стариков спасли из "приютов ужаса" в Румынии
Минздрав Румынии: Более 200 стариков из "приютов ужаса" отправили в больницы
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В Румынии отправили в больницы более 200 людей преклонного возраста после проведённых в домах престарелых проверок. Об этом сообщила на своём сайте пресс-служба Минздрава страны.
"Из 216 человек, переселённых из социальных центров для людей с ограниченными возможностями в уездах Констанца, Долж, Горж, Марамуреш, Нямц, Сату-Маре, Телеорман, Тимиш, Тулча и Вранча, 76 человек нуждались в срочной госпитализации", — сказано в сообщении министерства.
Тех, кому срочная госпитализация не потребовалась, поместили в специальные отделения уездных больниц для обследования и медицинского наблюдения. Данные министерства получены из областных управлений здравоохранения. Ведомство планирует обеспечить всех пострадавших в "приютах ужасов" постоянной медицинской помощью.
"Приютами ужаса" в Румынии окрестили дома престарелых, в ходе проверки которых в начале июля обнаружилось, что пожилые люди содержались в абсолютно чудовищных условиях: без еды, без своевременной смены подгузников, в плохом физическом состоянии, с гематомами и пролежнями. У беспомощных людей крали пенсии и пособия, а также деньги родственников, похищали продукты, купленные на средства центров и привезённые родными, одежду и лекарства. Также у постояльцев выявлены следы избиений и отравления пестицидами. Руководство одного из таких заведений даже вывезло 11 беспомощных стариков и бросило их в пригороде Бухареста на одной из строительных площадок, чтобы скрыть от проверки переполненность своего заведения. На фоне скандала министр труда Румынии Мариус Будэй подал в отставку.
11 июля президент Румынии Клаус Йоханнис подчеркнул необходимость бороться с двумя основными угрозами — Россией и терроризмом. Соответствующее заявление он сделал перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.