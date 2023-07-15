Грабили, били, травили: Сотни стариков спасли из "приютов ужаса" в Румынии

"Приютами ужаса" в Румынии окрестили дома престарелых, в ходе проверки которых в начале июля обнаружилось, что пожилые люди содержались в абсолютно чудовищных условиях: без еды, без своевременной смены подгузников, в плохом физическом состоянии, с гематомами и пролежнями. У беспомощных людей крали пенсии и пособия, а также деньги родственников, похищали продукты, купленные на средства центров и привезённые родными, одежду и лекарства. Также у постояльцев выявлены следы избиений и отравления пестицидами. Руководство одного из таких заведений даже вывезло 11 беспомощных стариков и бросило их в пригороде Бухареста на одной из строительных площадок, чтобы скрыть от проверки переполненность своего заведения. На фоне скандала министр труда Румынии Мариус Будэй подал в отставку.