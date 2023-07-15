Ловкость рук и никакого даркнета: Айтишник раскрыл легальные способы "пробива" россиян

Информацию о задолженностях человека необязательно покупать в даркнете. Её вполне легально можно узнать с помощью официальных государственных интернет-ресурсов Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Госавтоинспекции МВД России (ГИБДД) и портала "Судебные решения РФ". Об этом рассказал Артём Иргебаев, IT-эксперт и специалист по сбору и анализу цифровых следов.

Так, на официальном сайте ГИБДД есть сразу несколько вариантов проверки интересующей информации о долгах. Внутренний сервис "Проверка штрафов" позволит выяснить, есть ли за номером автомобиля штрафы за нарушение правил дорожного движения. А "Проверка автомобиля" покажет периоды регистрации ТС, участвовало ли оно в ДТП, а также наложенные на машину ограничения и факт её нахождения в розыске, объяснил эксперт.

Долги человека можно посмотреть с помощью сайта ФССП. Там есть раздел "Банк исполнительных производств", где можно узнать о долгах человека, зная только его Ф. И. О. и дату рождения, сообщил специалист.

"В случае если у человека есть исполнительные производства, они отобразятся в результате выдачи. Если долгов у человека нет, исполнительных производств найдено не будет", — подчеркнул он в беседе с "Газетой.ru".

Портал "Судебные решения РФ" позволяет узнать о судимостях гражданина. Также это можно сделать с помощью официальных сайтов региональных и районных судов. При использовании обоих вариантов для поиска информации будет достаточно минимальных данных о человеке — его Ф. И. О., рассказал Иргебаев в заключение.