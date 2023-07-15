Пляски под "Барыню" и Лавров: Генконсульство России открылось в тайском Пхукете

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии официального открытия Генерального консульства России в Пхукете и встретился с соотечественниками. В торжестве по случаю открытия дипмиссии участвовали представители местных властей, общественности и туристических организаций.

Торжественная церемония открытия Генерального консульства РФ в Пхукете. Видео © Telegram / Мария Захарова

"Мы ведём с нашими таиландскими друзьями активный политический диалог, экономическое, культурное, образовательное сотрудничество. Конечно же, мы не забываем и о том, что одной из важнейших задач является обеспечение прав российских граждан. Таиланд является излюбленным местом отдыха российских граждан", — заявил Лавров на церемонии.

По мнению министра, прочные связи между Таиландом и Россией дают возможность "выстраивать отношения во взаимовыгодном ключе без оглядки на колебания геополитических конъюнктур". Он также заметил, что после открытия прямого авиасообщения стала заметна явная тенденция увеличения количества туристов из РФ, летающих в Таиланд.

Торжественная церемония открытия Генерального консульства РФ в Пхукете. Видео © Тelegram / Мария Захарова

На церемонии выступили таиландские ученицы русской школы танцев "Катюша" в Бангкоке, они станцевали под "Барыню". Консульское представительство в Таиланде есть ещё в Посольстве РФ в Бангкоке. В Паттайе, Чиангмае и на острове Самуи расположены почётные консульства.