ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июля 2023, 11:17
11297

Склады боеприпасов трёх украинских бригад поражены в ДНР и Запорожье

Конашенков: ВС РФ за сутки поразили склады боеприпасов трёх бригад ВСУ

Российские военные в ходе СВО за прошедшие сутки поразили склады боеприпасов трёх бригад ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Ямполь Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Новосолёное Запорожской области поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины", — сказал Конашенков на брифинге.

Провальные манёвры на Краснолиманском фронте стоили ВСУ жизни 70 бойцов
Провальные манёвры на Краснолиманском фронте стоили ВСУ жизни 70 бойцов

Ранее сообщалось, что российские разведчики пробрались в логово ВСУ и взяли в плен группу украинских военных. Допросив их, бойцы передали ценную информацию в штаб группировки "Запад".

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar