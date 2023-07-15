Склады боеприпасов трёх украинских бригад поражены в ДНР и Запорожье
Конашенков: ВС РФ за сутки поразили склады боеприпасов трёх бригад ВСУ
Российские военные в ходе СВО за прошедшие сутки поразили склады боеприпасов трёх бригад ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Ямполь Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Новосолёное Запорожской области поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины", — сказал Конашенков на брифинге.
Ранее сообщалось, что российские разведчики пробрались в логово ВСУ и взяли в плен группу украинских военных. Допросив их, бойцы передали ценную информацию в штаб группировки "Запад".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ