ВСУ заплатили жизнями 315 бойцов за неудачные атаки на самом смертоносном участке фронта
Минобороны РФ: ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 315 человек
ВСУ заплатили жизнями 315 бойцов за неудачные атаки на самом смертоносном участке фронта — на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, на Донецком направлении "Южная" группировка войск успешно отразила 17 атак ВСУ у населённых пунктов Курдюмовка, Северное, Марьинка, Новомихайловка, Клещеевка и Малоильиновка в ДНР, а также у Белогоровки в ЛНР. Помимо этого, удалось пресечь деятельность украинской ДРГ в районе Курдюмовки.
"В ходе боевых действий потери противника составили до 315 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", — уточнил офицер и добавил, что войска Украины за последние сутки пытались наступать не только на Донецком, но и на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
В частности, на Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили 70 бойцов ВСУ. Такое ущерб украинские военнослужащие понесли только за прошедшие сутки.
ТАСС / Алексей Коновалов