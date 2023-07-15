ВСУ заплатили жизнями 315 бойцов за неудачные атаки на самом смертоносном участке фронта — на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, на Донецком направлении "Южная" группировка войск успешно отразила 17 атак ВСУ у населённых пунктов Курдюмовка, Северное, Марьинка, Новомихайловка, Клещеевка и Малоильиновка в ДНР, а также у Белогоровки в ЛНР. Помимо этого, удалось пресечь деятельность украинской ДРГ в районе Курдюмовки.

"В ходе боевых действий потери противника составили до 315 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", — уточнил офицер и добавил, что войска Украины за последние сутки пытались наступать не только на Донецком, но и на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.