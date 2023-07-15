На Украине отобрали почётную грамоту у режиссёра, которая переехала в Россию
Власти Харьковской области лишили грамоты уехавшую в РФ режиссёра Богусевич
Режиссёр Жанна Богусевич и грамота, которую у нее отобрали. Обложка © Facebook* / Жанна Богусевич
На Украине лишили почётной грамоты режиссёра Жанну Богусевич, которая переехала в Россию и создала в Санкт-Петербурге свою студию. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Театральный директор Жанна Богусевич переехала в Петербург, публично заявив о создании театральной студии <...> Считаю долгом отменить почётную грамоту Харьковской ОГА, которую вручили Жанне Богусевич", — написал он в своём аккаунте Facebook*.
Синегубов добавил, что уже распорядился, чтобы профильный департамент администрации провёл тщательную проверку ответственных лиц за подачу ходатайства о награждении.
По данным украинских СМИ, Богусевич наградили грамотой ещё в марте этого года, однако спустя месяц её театр "Час-Ч" в Харькове закрылся. В июне же она заявила, что открыла новый в Санкт-Петербурге, куда переехала вместе с актёрами Сергеем Листуновым и Дарьей Терновской. Он получил название "Театр Питер"
А ранее на Украине лишили звания академика экс-лидера партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука. Также Национальная академия правовых наук страны рассматривала вопрос лишения звания академика Дмитрия Табачника — министра образования и науки при бывшем президенте Викторе Януковиче.
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