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15 июля, 12:23

На Украине отобрали почётную грамоту у режиссёра, которая переехала в Россию

Власти Харьковской области лишили грамоты уехавшую в РФ режиссёра Богусевич

<p>Режиссёр Жанна Богусевич и грамота, которую у нее отобрали. Обложка © Facebook* / Жанна Богусевич</p>

Режиссёр Жанна Богусевич и грамота, которую у нее отобрали. Обложка © Facebook* / Жанна Богусевич

На Украине лишили почётной грамоты режиссёра Жанну Богусевич, которая переехала в Россию и создала в Санкт-Петербурге свою студию. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Театральный директор Жанна Богусевич переехала в Петербург, публично заявив о создании театральной студии <...> Считаю долгом отменить почётную грамоту Харьковской ОГА, которую вручили Жанне Богусевич", — написал он в своём аккаунте Facebook*.

Синегубов добавил, что уже распорядился, чтобы профильный департамент администрации провёл тщательную проверку ответственных лиц за подачу ходатайства о награждении.

По данным украинских СМИ, Богусевич наградили грамотой ещё в марте этого года, однако спустя месяц её театр "Час-Ч" в Харькове закрылся. В июне же она заявила, что открыла новый в Санкт-Петербурге, куда переехала вместе с актёрами Сергеем Листуновым и Дарьей Терновской. Он получил название "Театр Питер"

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А ранее на Украине лишили звания академика экс-лидера партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука. Также Национальная академия правовых наук страны рассматривала вопрос лишения звания академика Дмитрия Табачника — министра образования и науки при бывшем президенте Викторе Януковиче.

* Заблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Николь Вербер
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