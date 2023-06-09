Медведчука на Украине лишили звания академика

Украинский оппозиционер, бывший лидер партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук лишён звания академика — такое решение приняла Национальная академия правовых наук Украины. Об этом информирует местное издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

"На общем собрании Национальной академии правовых наук в Киеве приняли решение о лишении статуса действительного члена (академика) бывшего пророссийского народного депутата Украины Виктора Медведчука", — сообщает СМИ, добавляя, что, по данным источников, решение было принято единогласно.