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9 июня, 20:26

Медведчука на Украине лишили звания академика

Украинский оппозиционер, бывший лидер партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук лишён звания академика — такое решение приняла Национальная академия правовых наук Украины. Об этом информирует местное издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

"На общем собрании Национальной академии правовых наук в Киеве приняли решение о лишении статуса действительного члена (академика) бывшего пророссийского народного депутата Украины Виктора Медведчука", — сообщает СМИ, добавляя, что, по данным источников, решение было принято единогласно.

Также поднимался вопрос о лишении звания академика Дмитрия Табачника, министра образования и науки при президенте Викторе Януковиче. Из состава академиков его исключили давно, но без официального заявления.

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Напомним, в апреле 2022 года Виктор Медведчук был задержан и обвинён в госизмене. В сентябре того же года в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ Медведчука освободили из украинского плена. Также СБУ сообщила об аресте активов жены Медведчука на сумму более 153 миллионов долларов, она сама была объявлена в розыск.

Обложка ©

vk.com / victor_medvedchuk

Лариса Сафронова
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