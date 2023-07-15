СМИ узнали детали новейшего мирного плана Макрона и Моди по Украине

Индия и Франция вместе работают над новым планом по урегулированию конфликта на Украине, который будет сильно отличаться от всего, что предлагалось ранее. Сегодня об этом в комментарии к итогам государственного визита в Париж 13–14 июля премьер-министра Индии Нарендры Моди сообщило издание Le Monde со ссылкой на неназванные источники.

Как утверждает издание, Моди не видит себя посредником в решении украинского конфликта. Тем не менее он распорядился, чтобы его подчинённые вместе с представителями Франции приступили к работе над мирным планом по Украине, который позволит участникам конфликта выйти из дипломатического тупика. По словам инсайдеров, речь идёт о новой инициативе, отличающейся от предложений Китая и стран Глобального Юга (так называют страны Африки, Латинской Америки, тихоокеанских островов, Карибского бассейна и развивающиеся страны Азии).

Le Monde уточняет, что в Париже считают Индию, которая воздерживалась в голосованиях ООН по антироссийским резолюциям, надёжным партнёром для поиска решения украинского конфликта. Большая часть общения Моди и президента Франции Эмманюэля Макрона касалась именно СВО, которая существенно усложняет отношения между Глобальным Югом и Западом. Моди, который примет в сентябре саммит G20 в Нью-Дели, станет ключевым представителем Юга. Газета подчеркнула, что посещение индийским премьер-министром Парижа за два месяца до саммита пришлось очень кстати для Макрона, который хочет найти способ дипломатического урегулирования конфликта на фоне безуспешного контрнаступления ВСУ.

Также в материале сказано, что сам контекст мирных инициатив с подачи Индии уже придаёт важности встрече большой двадцатки в Нью-Дели, вне зависимости от того, насколько успешными окажутся итоги "наступа" ВСУ. Интерес же Парижа в том, чтобы перед саммитом определить рамки сложных переговоров, которые будут вестись между лидерами Запада, желающими изоляции для России, и представителями Глобального Юга.