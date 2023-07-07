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Регион
Опубликовано 7 июля 2023, 09:57
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Песков: Киев и США не хотят политико-дипломатического урегулирования конфликта

Урегулирование конфликта на Украине путём дипломатии в данный момент не представляется возможным из-за нежелания Киева и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для РФ важно достичь стоящие перед страной цели. В беседе с журналистами представитель Кремля добавил, что они могут быть достигнуты разными путями.

"Но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными в первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны в первую очередь Вашингтона", — сказал Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что власти Соединённых Штатов оказывают прямое влияние на киевский режим и осуществляют прямое руководство им.

Лукашенко: Переговоры России и Украины могут начаться этой осенью
Лукашенко: Переговоры России и Украины могут начаться этой осенью

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь призвал начать переговоры по Украине как можно скорее и "без всяких условий". Он подчеркнул, что сегодня с Киевом "можно разговаривать", потому что после контрнаступления ситуация может измениться и не факт, что с режимом Владимира Зеленского вообще захотят договариваться. Также лидер республики заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины, если это посчитают нужным Москва и Киев.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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