Песков: Киев и США не хотят политико-дипломатического урегулирования конфликта
Урегулирование конфликта на Украине путём дипломатии в данный момент не представляется возможным из-за нежелания Киева и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, для РФ важно достичь стоящие перед страной цели. В беседе с журналистами представитель Кремля добавил, что они могут быть достигнуты разными путями.
"Но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными в первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны в первую очередь Вашингтона", — сказал Песков.
Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что власти Соединённых Штатов оказывают прямое влияние на киевский режим и осуществляют прямое руководство им.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь призвал начать переговоры по Украине как можно скорее и "без всяких условий". Он подчеркнул, что сегодня с Киевом "можно разговаривать", потому что после контрнаступления ситуация может измениться и не факт, что с режимом Владимира Зеленского вообще захотят договариваться. Также лидер республики заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины, если это посчитают нужным Москва и Киев.
ТАСС / Сергей Бобылев