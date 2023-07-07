Песков: Киев и США не хотят политико-дипломатического урегулирования конфликта

Урегулирование конфликта на Украине путём дипломатии в данный момент не представляется возможным из-за нежелания Киева и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для РФ важно достичь стоящие перед страной цели. В беседе с журналистами представитель Кремля добавил, что они могут быть достигнуты разными путями.

"Но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными в первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны в первую очередь Вашингтона", — сказал Песков.