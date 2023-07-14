"В отставку": Макрона освистали прямо на Елисейских Полях

Президента Франции Эмманюэля Макрона освистали во время проезда по Елисейским Полям в рамках ежегодного военного парада в День взятия Бастилии. Об этом пишет телеканал BMFTV.

Президента Франции Эмманюэля Макрона освистали во время проезда по Елисейским Полям в рамках ежегодного военного парада в День взятия Бастилии. Видео © Huffpost

"Президента освистали во время его проезда и смотра войск", — сообщают журналисты.

По их словам, собравшиеся вдоль улицы люди призывали Макрона уйти в отставку.