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14 июля, 10:46

"В отставку": Макрона освистали прямо на Елисейских Полях

BFMTV: Президента Франции Макрона освистали во время проезда по Елисейским Полям

Президента Франции Эмманюэля Макрона освистали во время проезда по Елисейским Полям в рамках ежегодного военного парада в День взятия Бастилии. Об этом пишет телеканал BMFTV.

Президента Франции Эмманюэля Макрона освистали во время проезда по Елисейским Полям в рамках ежегодного военного парада в День взятия Бастилии. Видео © Huffpost

"Президента освистали во время его проезда и смотра войск", — сообщают журналисты.

По их словам, собравшиеся вдоль улицы люди призывали Макрона уйти в отставку.

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Напомним, в последнее время жители Франции крайне недовольны властями страны. Сначала они проводили масштабные акции протеста из-за повышения пенсионного возраста, в ходе которых даже сожгли чучело Макрона. Затем страну охватили беспорядки из-за убийства полицейским 17-летнего подростка. Во время одной из массовых акций протеста Макрона заметили на концерте музыканта Элтона Джона. Некоторые французские депутаты раскритиковали президента за это.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / TERESA SUAREZ

Никита Никонов
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