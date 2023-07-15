ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июля 2023, 12:06
3137

Раскрыты данные о потерях ВСУ за сутки

Минобороны РФ оценило потери ВСУ за сутки в более 600 бойцов

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне спецоперации превысили 600 бойцов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно сводке, самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении — до 315 военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском уничтожено до 210 украинских военных, на Краснолиманском — 70, на Купянском — до 20.

Силы России взяли большую часть островов в дельте Днепра и загнали остатки ВСУ в ловушку
Силы России взяли большую часть островов в дельте Днепра и загнали остатки ВСУ в ловушку

Также Конашенков сообщил, что в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ. А группировка войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в районах Макаровки и Ровнополя ДНР.

BannerImage

Getty Images / Wojciech Grzedzin

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar