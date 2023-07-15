Раскрыты данные о потерях ВСУ за сутки
Минобороны РФ оценило потери ВСУ за сутки в более 600 бойцов
Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне спецоперации превысили 600 бойцов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно сводке, самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении — до 315 военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском уничтожено до 210 украинских военных, на Краснолиманском — 70, на Купянском — до 20.
Также Конашенков сообщил, что в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ. А группировка войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в районах Макаровки и Ровнополя ДНР.
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