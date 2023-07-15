Раскрыты данные о потерях ВСУ за сутки

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне спецоперации превысили 600 бойцов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно сводке, самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении — до 315 военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском уничтожено до 210 украинских военных, на Краснолиманском — 70, на Купянском — до 20.