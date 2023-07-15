Россиянам спрогнозировали возвращение жаркого, но короткого лета

В европейскую часть России после затяжного похолодания снова придёт жара. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус спрогнозировал прекращение осадков и повышение температуры почти до 30 градусов.

"Ближайшие прогнозы говорят о перестройке синоптических процессов, прекращении дождей и повышении температуры. <...> С началом новой недели в регион и вовсе вернётся лето!" — написал он в своём телеграм-канале.

Так, в воскресенье, 16 июля, температура на Русской равнине повысится до плюс 19–24 градусов, а в начале недели — до +24…+29. При этом во вторник Центральный округ окажется на пути холодного атмосферного фронта, который принесёт с собой грозовые дожди и начнёт ограничивать дневной прогрев. Так что не стоит ожидать температуру выше +22…+27 градусов. В среду, уходя на восток, фронтальный раздел откроет холодному воздуху дорогу в регионы средней полосы.

"На фоне кратковременных дождей будет уже теплее — плюс 17–22 градуса. Да и до конца рабочей недели время от времени будут идти дожди, а дневная температура составит 18–23 градуса", — добавил синоптик.

По его словам, такая погода совсем не соответствует календарю, поскольку именно на это время приходятся самые жаркие дни года.