Россиянам спрогнозировали возвращение жаркого, но короткого лета
Синоптик Леус спрогнозировал потепление до 29 градусов в европейской части РФ
В европейскую часть России после затяжного похолодания снова придёт жара. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус спрогнозировал прекращение осадков и повышение температуры почти до 30 градусов.
"Ближайшие прогнозы говорят о перестройке синоптических процессов, прекращении дождей и повышении температуры. <...> С началом новой недели в регион и вовсе вернётся лето!" — написал он в своём телеграм-канале.
Так, в воскресенье, 16 июля, температура на Русской равнине повысится до плюс 19–24 градусов, а в начале недели — до +24…+29. При этом во вторник Центральный округ окажется на пути холодного атмосферного фронта, который принесёт с собой грозовые дожди и начнёт ограничивать дневной прогрев. Так что не стоит ожидать температуру выше +22…+27 градусов. В среду, уходя на восток, фронтальный раздел откроет холодному воздуху дорогу в регионы средней полосы.
"На фоне кратковременных дождей будет уже теплее — плюс 17–22 градуса. Да и до конца рабочей недели время от времени будут идти дожди, а дневная температура составит 18–23 градуса", — добавил синоптик.
По его словам, такая погода совсем не соответствует календарю, поскольку именно на это время приходятся самые жаркие дни года.
Ранее Лайф рассказывал о погоде в Новосибирске, который засыпало градом размером с куриное яйцо. Непогоду в город принёс разрушительный циклон, который до этого уже успел набедокурить в Сочи. Местных жителей предупреждают, что 15 и 16 июля в регионе ожидаются сильные ливни с грозами и усилением ветра до 17–22 метров в секунду.
ТАСС / Олег Елков