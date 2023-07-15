Ударный дрон ВСУ атаковал машины у многоэтажки в Донецке
Ударный дрон ВСУ атаковал Ворошиловский район Донецка, повреждены машины
В результате применения украинскими войсками ударного БПЛА по Ворошиловскому району Донецка повреждено два автомобиля. Об этом 15 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Специалисты представительства ДНР в СЦКК обследовали место падения самодельного ударного БПЛА противника, а также зафиксировали повреждения двух транспортных средств", — уточнили в ведомстве.
Пострадавшие легковушки были припаркованы около дома по проспекту Освобождения Донбасса. К счастью, жертв среди мирных жителей нет.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин