ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июля 2023, 14:07
4292

Ударный дрон ВСУ атаковал машины у многоэтажки в Донецке

Ударный дрон ВСУ атаковал Ворошиловский район Донецка, повреждены машины

В результате применения украинскими войсками ударного БПЛА по Ворошиловскому району Донецка повреждено два автомобиля. Об этом 15 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

  • Повреждённая при ударе беспилотника ВСУ по Донецку машина. Фото © Представительство ДНР в СЦКК
    Повреждённая при ударе беспилотника ВСУ по Донецку машина. Фото © Представительство ДНР в СЦКК
  • Повреждённая при ударе беспилотника ВСУ по Донецку машина. Фото © Представительство ДНР в СЦКК
    Повреждённая при ударе беспилотника ВСУ по Донецку машина. Фото © Представительство ДНР в СЦКК
  • Фрагмент ударного беспилотника ВСУ. Фото © Представительство ДНР в СЦКК
    Фрагмент ударного беспилотника ВСУ. Фото © Представительство ДНР в СЦКК

Повреждённая при ударе беспилотника ВСУ по Донецку машина. Фото © Представительство ДНР в СЦКК

1 / 3

"Специалисты представительства ДНР в СЦКК обследовали место падения самодельного ударного БПЛА противника, а также зафиксировали повреждения двух транспортных средств", — уточнили в ведомстве.

Пострадавшие легковушки были припаркованы около дома по проспекту Освобождения Донбасса. К счастью, жертв среди мирных жителей нет.

МИД счёл мишенью сбитого 14 июля дрона Курскую АЭС
МИД счёл мишенью сбитого 14 июля дрона Курскую АЭС

Накануне вечером ВСУ ракетным ударом разрушили до основания школу в селе Стульневе Запорожской области.

BannerImage

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar