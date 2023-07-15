ВСУ разбомбили школу в Запорожской области
ВСУ ракетным ударом разрушили школу в селе Стульневе Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по школе в селе Стульневе Черниговского района Запорожской области, она разрушена. Об этом рассказали в оперативных службах региона.
"14 июля в 21:00 боевики террористического киевского режима нанесли ракетный удар по школе в селе Стульневе Черниговского района. Здание учебного заведения полностью разрушено", — сообщили там.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
Накануне ВСУ обстреляли село Белая Берёзка Брянской области, всего было десять прилётов. В результате атаки в населённом пункте загорелось несколько домов. Пожилая женщина погибла от потери крови после того, как ей оторвало ногу. Пострадало ещё несколько человек.
ТАСС / Алексей Коновалов