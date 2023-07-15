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Регион
Опубликовано 15 июля 2023, 07:05
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ВСУ разбомбили школу в Запорожской области

ВСУ ракетным ударом разрушили школу в селе Стульневе Запорожской области

ВСУ нанесли ракетный удар по школе в селе Стульневе Черниговского района Запорожской области, она разрушена. Об этом рассказали в оперативных службах региона.

"14 июля в 21:00 боевики террористического киевского режима нанесли ракетный удар по школе в селе Стульневе Черниговского района. Здание учебного заведения полностью разрушено", сообщили там.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет.

ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала местная жительница
ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала местная жительница

Накануне ВСУ обстреляли село Белая Берёзка Брянской области, всего было десять прилётов. В результате атаки в населённом пункте загорелось несколько домов. Пожилая женщина погибла от потери крови после того, как ей оторвало ногу. Пострадало ещё несколько человек.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Матвей Константинов
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